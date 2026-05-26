به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،یکصدوسی‌امین جلسه تخصصی کمیسیون نظارت بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی با تحلیل وضعیت فدراسیون وزنه‌برداری برای حضور تیم‌های ملی این رشته در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا برگزار شد.

این نشست صبح امروز (سه‌شنبه ۵ خرداد ماه) به ریاست وزیر ورزش و جوانان و با حضور کارشناسان وزارتی، سرپرست کاروان بازی‌های آسیایی و مسئولان فدراسیون وزنه‌برداری برگزار شد.

سجاد انوشیروانی رییس این فدارسیون در گزارشی که از آخرین روند تمرینی تیم‌های ملی وزنه‌برداری مردان و زنان ارائه داد، شرایط هر دو تیم را برای شرکت در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی مثبت ارزیابی کرد.

او با بیان اینکه نتایج ضعیف بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو، در ناگویا جبران خواهد شد، این اطمینان را داد که تیم ملی مردان در سه وزن بالا شانس اصلی کسب مدال طلا خواهد بود.

این در حالی است که در وزن ۸۶ کیلوگرم بانوان نیز امیدواری خوبی برای رفتن روی سکو نیز وجود دارد.

تیم ملی وزنه‌برداری مردان در اوزان ۷۵، ۸۵، ۹۵، ۱۱۰ و ۱۱۰+ کیلوگرم و تیم ملی بانوان در اوزان ۶۹، ۷۷ و ۸۶ کیلوگرم در ناگویا به روی تخته خواهند رفت.

طبق گفته رییس فدراسیون وزنه‌برداری تمرینات تیم‌های ملی وزنه‌برداری بی‌وقفه تا زمان اعزام به ناگویا ادامه خواهد داشت و در صورتی که شرایط خاصی در کشور رخ بدهد اردو‌ها در یکی از کشور‌های همسایه برپا خواهد شد.

وزنه‌برداری ایران در حالی از نسل جدید و آینده‌دار خود رونمایی می‌کند که هدف اصلی آن حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس است.

نماینده‌های کشورمان یک ماه بعد از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ راهی چین می‌شوند تا در رقابت‌های قهرمانی جهان چین که اولین مرحله گزینشی المپیک است، حاضر شوند.

احمد دنیامالی در پایان این جلسه گفت: وزنه‌برداری ما باید به مرحله‌ای برسد که در همه اوزان حرف برای گفتن داشته باشد. نباید اینطور باشد که بگوییم تنها در دسته‌های خاصی شانس کسب مدال را داریم. اصل توقع و انتظار ما از این رشته در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ است. بازی‌های آسیایی می‌تواند عیار وزنه‌برداران را برای مدال‌آوری در المپیک مشخص کند