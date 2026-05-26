پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: از بین ۱۰۰ روستای برتر گردشگری کشور، موئیل مشگینشهر و هفت روستای دیگر به عنوان کاندیدای ثبت جهانی در سال ۲۰۲۶ انتخاب شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مصطفی فاطمی در نشست علمی تخصصی پویش توسعه گردشگری روستایی با محوریت ثبت جهانی روستای موئیل مشگینشهر گفت: منابع و جاذبهها؛ یکی از آیتمهای مهم ثبت جهانی روستاهای گردشگری است و روستای موئیل مشگینشهر در این زمینه بیشترین امتیاز را دارد.
مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی افزود : روستاهای گردشگری کاندیدای ثبت جهانی ، نمایندگان شایسته ایران در سطح بینالمللی هستند و انتظار میرود همه مسئولان و اهالی برای ثبت جهانی آنها تلاش کنند.
وی تاکید کرد: موئیل در دامنه کوه سبلان در زمینه منابع و جاذبههای طبیعی بینظیر است و چشماندازی که این منطقه پیش روی گردشگران میگذارد مهمترین جاذبه موئیل محسوب میشود.
فاطمی افزود : کوه سبلان و مواهب حاصل از آن، زندگی عشایری در محدوده روستای موئیل و مجموعههای آبدرمانی موجود در این روستا ، سه ابتکار اصلی روستای هدف گردشگری موئیل برای ثبت در فهرست بهترین روستاهای جهانی گردشگری است.
مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی گفت : موضوع گردشگری تجربهگرا و جامعه محور امروزه پرطرفدارترین حوزه گردشگری است و جوامعی که فرهنگ خود را حفظ کردهاند در این زمینه موفقتر هستند و موئیل نیز از این قائده مستثنا نیست.
وی ضمن اشاره به احداث پل معلق مشگینشهر در سالهای گذشته به عنوان عامل توسعه گردشگری این شهرستان، افزود : مشگینشهر مجددا نیازمند چنین جرقهای در مسیر توسعه گردشگری است که ثبت جهانی موئیل میتواند آن اتفاق خوب در مسیر رونق گردشگری باشد.