به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی اسکندری، مجری طرح‌های اشتغالزایی بنیاد برکت در خوزستان گفت: از خرداد ماه سال ۱۴۰۴ با ورود بنیاد برکت به دهستان مرغا در بخش مرکزی شهرستان ایذه، دو روستای دهگه ۲ و موردفل باظرفیت کشاورزی به عنوان منطقه هدف کشت گلرنگ مشخص شدند.

وی افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد و کلاس‌های آموزشی، ۸۰ هکتار از اراضی این روستا‌ها زیر کشت گلرنگ رفت.

اسکندری ادامه داد: تلاش‌های یکساله کشاورزان هم اکنون به ثمر نشست و این روز‌ها شاهد برداشت محصول گیاه گلرنگ برای اولین بار در زمین‌های دیم این دهستان هستیم.

مجری طرح‌های اشتغالزایی بنیاد برکت در خوزستان می‌گوید: کشت این گیاه، موجب اشتغالزایی ۸۰ نفر به صورت مستقیم و بیش از ۳۰۰ نفر بصورت غیر مستقیم شده است.

جلال غریبوند، رئیس جهاد کشاورزی ایذه در این خصوص گفت: پیش بینی می‌شود ۳۶ هزار کیلوگرم گلرنگ که در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و ۹۶ هزار کیلوگرم دانه گلرنگ برای مصرف خوراک طیور و پرندگان برداشت شود.