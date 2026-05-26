با هدف سنجش و بالا بردن آمادگی نیروهای امدادی و کارکنان صدا و سیمای مرکز البرز مانور اطفای حریق در این مرکز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، مهدی کریمی زارچی مدیرکل صدا و سیمای مرکز البرز گفت: این مانور با هدف بالا بردن آمادگی همکاران به ویژه نیروهای فنی مرکز طبق روال گذشته برگزار شد و در آینده نیز اجرا خواهد شد، اگرچه در حال حاضر کشور درگیر جنگ تحمیلی است اما این آمادگی باید همواره در نیروها وجود داشته باشد

مقدم فرمانده عملیات این مانور اطفای حریق هم گفت : در این مانور ۱۷ نیروی آتش‌نشانی به همراه سه دستگاه خودروی امدادی و با کمک نیروهای اورژانس حضور داشتند و در سه بخش آبرسانی جستجو و نجات با موفقیت کامل به پایان رسید.