به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در حاشیه مراسم معارفه سرپرست جدید اداره‌کل استاندارد استان بوشهر و بازدید از یکی از آزمایشگاه‌های همکار در استان بوشهر با اشاره به نقش مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران در نظارت بر بیش از ۳ هزار آزمایشگاه در سطح کشور، اظهار داشت: در سند تحول و تقویت نظام استاندارد، نگاه ویژه‌ای به تقویت آزمایشگاه‌های استانی شده است تا فرآیند آزمون کالا‌ها ترجیحاً در همان استان محل ورود یا تولید صورت گیرد.

وی با تأکید بر اینکه ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های دورتر نه تنها زمان‌بر است بلکه هزینه‌های سربار را به تجار تحمیل می‌کند افزود: راهبرد اصلی ما این است که با شناسایی آزمون‌های مورد نیاز کشور که در حال حاضر امکان انجام آنها وجود ندارد، آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده را به سمت تجهیز و فعالیت در این حوزه‌ها سوق دهیم.

انصاری با اشاره به ظرفیت‌های استراتژیک استان بوشهر در تجارت بین‌الملل بیان کرد: بوشهر قطب صادرات فرآورده‌های نفتی و یکی از مبادی اصلی ورود کالا‌های ملوانی است؛ لذا انتظار می‌رود آزمایشگاه‌های این استان با تجهیز تخصصی، نیاز‌های سازمان ملی استاندارد را در این حوزه‌ها برطرف کنند و ما نیز در سازمان از این حرکت حمایت کامل خواهیم کرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین به رایزنی‌های خود با استاندار بوشهر اشاره کرد و گفت: در جلسات برگزار شده، خواستار حمایت ویژه مدیریت ارشد استان از آزمایشگاه‌های همکار شدیم تا با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، شاهد تسریع در خدمات‌رسانی به فعالان اقتصادی باشیم.

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های این سازمان در حوزه انرژی پرداخت و افزود: علاوه بر برچسب انرژی کالا‌ها و فرآیندها، تدوین و اجرای برچسب انرژی ساختمان را در دستور کار داریم. این طرح در مرحله نخست برای ساختمان‌های اداری اجرا می‌شود و در این راستا شرکت‌های بازرسی متعددی اعلام آمادگی کرده‌اند که سازمان ملی استاندارد با تسهیل فرآیند تأیید صلاحیت، از آنها حمایت خواهد کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی میان سازمان ملی استاندارد و مدیریت استانی، استان بوشهر بتواند به الگویی موفق در اجرای برنامه‌های تحولی و تسهیل فرآیند‌های تجاری تبدیل شود.