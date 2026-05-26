به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، .معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۳ تیم ثابت و ۲۳ اکیپ سیار دامپزشکی با حدود ۱۰۰ نفر بازرس بهداشتی و دکتر دامپزشک و ناظر ذبح شرعی فردا در میادین عرضه دام مجاز و کشتارگاه‌ها آماده ارائه خدمات در استان هستند.

حسین صالحی افزود: ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها از ساعت ۰۷:۰۰ روز عید قربان تا بعدازظهر با استقرار دامپزشک آماده پاسخگویی به مسائل بهداشتی هم استانی‌ها هستند.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان از مردم خواست تا این سنت حسنه الهی قربانی کردن دام‌ها را در کشتارگاه‌های دام تحت نظارت بهداشتی و شرعی دامپزشکی انجام دهند و از قربانی کردن دام‌ها برای جلوگیری از انتقال برخی از بیماری‌های دامی و حفظ مسائل زیست محیطی در معابر عمومی جداً پرهیز کنند.