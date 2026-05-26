رعایت اخلاق کسب؛ انصاف و فقه بازار، زیربنای اعتماد مردم است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران، با حضور در دادستانی کل کشور با حجت الاسلام محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور و وحید میرحسینی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست صمیمانه که با تبریک عید سعید قربان همراه بود، پیرامون مسائل بازار، اخلاق کسب‌وکار و راهکار‌های نظارتی تبادل نظر شد.

دادستان کل کشور در این دیدار با تمجید از پیشینه درخشان اصناف، به نقش کلیدی بازاریان در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: اتاق اصناف در دوران جنگ، بازار را به نحو احسن ساماندهی کرد و اجازه نداد هیچ‌گونه التهاب یا اضطرابی در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود که این تلاش‌ها شایسته تقدیر است.

وی در ادامه با تبیین تفاوت مفاهیم اخلاقی در جامعه افزود: واژه «عدالت» همواره ذهن شنونده را به یاد قاضی می‌اندازد، اما مفهوم «انصاف» با نام کاسب و بازاری گره خورده است. انتظار جامعه از اصناف، رعایت دقیق انصاف و مراعات حال مردم است.

این مقام عالی قضائی بر اهمیت کار‌های فرهنگی در بدنه اتحادیه‌ها تاکید کرد و افزود: فرهنگ کسب‌وکار و اخلاق تجاری باید بیش از پیش ترویج شود. در فقه اسلامی بر مسائل اقتصادی و کسب مال حلال تأکید فراوانی شده و این موضوع جزو احکام ضروری است؛ لذا آموزش اخلاق تجاری به اعضای صنوف باید در اولویت قرار گیرد.

حجت الاسلام موحدی‌آزاد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نظارت بر بازار پرداخت و گفت: در بررسی پرونده‌های احتکار و گران‌فروشی، بازرسان باید با دقت و ظرافت عمل کنند. نباید بدون اثبات ادله قانونی و مستندات کافی، علیه بازاریان و کاسبان پرونده‌سازی شود.

وی در عین حال گران‌فروشی را امری حرام توصیف کرد و افزود: هرچند دادستانی کل و سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دهند، اما معتقدیم نظارت درون‌سازمانی توسط خودِ اتحادیه‌ها بسیار کارآمدتر است و خود بازاریان باید در صف اول مقابله با تخلفات باشند.

دادستان کل کشور با اشاره به شرایط اقتصادی موجود، همگان را به صرفه‌جویی دعوت کرد و گفت: مردم باید در مصرف همه منابع، از جمله برق و مواد خوراکی، به قدر نیاز خرید و مصرف کنند. ما این الگوی رفتاری را در سیره رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور مشاهده می‌کنیم و این فرهنگ باید از طریق آموزش‌های مناسب در جامعه نهادینه شود.

رئیس اتاق اصناف: بازار تحت رصد کامل است و کمبودی در کالا‌ها نداریم

در ادامه این نشست، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران، با تشکر از همراهی و حمایت‌های دادستانی کل کشور، گزارشی از وضعیت بازار ارائه کرد و افزود: بازار به‌صورت شبانه‌روزی در حال رصد است. همان‌طور که در دوران جنگ تحمیلی اجازه ندادیم معیشت مردم دچار مشکل شود، امروز نیز تمام توان خود را برای تأمین مایحتاج عمومی به کار بسته‌ایم.

رئیس اتاق اصناف ایران با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه کمبودی در کالا‌های اساسی در بازار وجود ندارد، گفت: با مدیریت دقیق و پیگیری‌های مستمر، تلاش می‌کنیم بر نوسانات قیمتی غلبه کرده و آرامش را در بازار حفظ کنیم.

در پایان این نشست، رئیس اتاق اصناف ایران به تشریح برخی چالش‌ها و مشکلات پیش روی اصناف پرداخت و خواستار مساعدت قوه قضائیه برای رفع موانع کسب‌وکار شد.