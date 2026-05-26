به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شهرام حبیب زاده، معاون فنی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در شبکه خبر سیما در خصوص وضعیت فعلی نظام مراقبتی و آمار‌های بیماری‌ها گفت: نظام مراقبتی ما به صورت هفتگی، روند بیماری‌های تنفسی را رصد می‌کند. در هفته نهم امسال، ما شاهد یک افزایش نسبی در آمار‌ها بودیم. این افزایش هم نسبت به هفته پیش و هم نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته مشهود است.

وی افزود: ما دو نظام مراقبت داریم؛ یکی سندرومیک است که بر اساس علائم کلی بیماری‌های تنفسی و شبه آنفولانزا عمل می‌کند. در این نظام، حدود ۶ درصد از مراجعین به دلیل بیماری‌های شبه آنفولانزا و تنفسی شدید مراجعه کرده‌اند که این میزان ما را به مرز هشدار (بالاتر از ۵ درصد) رسانده است.

وی متذکر شد: نظام دوم، مراقبت دو سندرومی است که مستقیماً آنفولانزا و کووید-۱۹ را پایش می‌کند. در این نظام، شاهد افزایش از ۳ درصد در هفته گذشته به ۸ درصد در هفته نهم بودیم که این روند در برخی استان‌ها نیز دیده می‌شود.

حبیب زاده ابراز کرد: در صورت عبور از مرز ۵ درصد، هشدار صادر می‌شود تا توصیه‌های لازم برای خود مراقبتی به مردم ارائه شود.

معاون فنی مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در مورد اینکه در بیماران بستری، وضعیت چگونه است؟ تصریح کرد: از حدود ۳۰۰۰ بیمار بستری در این هفته، در برخی استان‌ها شاهد عبور از مرز هشدار ۱۰ درصد بودیم. به طور مشخص، استان‌های گلستان و همدان در این زمینه وضعیت قابل توجهی دارند و آمار موارد بستری مرتبط با آنفولانزا در این دو استان بیش از ۱۰ درصد گزارش شده است.

وی افزود: آنفولانزای A هر چند سال یک بار دچار تغییرات آنتی‌ژنیک (ژنتیکی) قابل توجهی می‌شود و می‌تواند بیماری‌های شدیدتری ایجاد کند. ترکیب آنفلوآنزای بی در واکسن ثابت است و معمولا کودکان را درگیر می‌کند و ایمن می‌شوند و در گذشته نیز شاهد جهش‌های خطرناکی مانند آنفولانزای خوکی و پرندگان از این نوع بوده‌ایم. در مقابل، آنفولانزای B تغییرات آنتی‌ژنیک کمتری دارد و چهره آن ثابت‌تر است.

معاون فنی مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت یادآور شد: افرادی که یک بار به آن مبتلا شده‌اند، معمولاً دوباره به آن مبتلا نمی‌شوند و تا حدی ایمنی پیدا می‌کنند. همچنین، ترکیب آنفولانزای B در واکسن سالانه ثابت است.

حبیب زاده تصریح کرد: در حال حاضر، بیش از ۹۰ درصد موارد تست شده مربوط به آنفولانزای B بوده است. این سویه معمولاً کودکان را بیشتر مبتلا می‌کند و پس از ابتلا، ایمنی ایجاد می‌شود.