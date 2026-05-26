وزیر نیرو، پس از دیدار با امامعلی رحمانف رئیس جمهور تاجیکستان در دوشنبه، گفت: درجلسه با رئیس جمهور تاجیکستان پیام رئیس جمهور ایران به ایشان منتقل شد و ایران آماده تبادل دانش در حوزه آب با تمام همسایگان و حتی تمام دنیا است و تلاش می‌کنیم با هم و در کنار هم از مشکلات فرصت بسازیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در حاشیه چهارمین کنفرانس بین‌المللی عالیرتبه درباره «دهه بین‌المللی اقدام: آب برای توسعه پایدار (۲۰۱۸-۲۰۲۸)» که در شهر دوشنبه برگزار شد، صبح امروز در جمع خبرنگاران تاجیکستانی حاضر شد و به تشریح دستاورد‌ها و برنامه‌های این سفر پرداخت.

وزیر نیرو در ابتدای سخنان خود با قدردانی از استقبال و میزبانی گرم مردم تاجیکستان، گفت: در جریان جلسه پرباری که با رئیس‌جمهور تاجیکستان برگزار کردیم، پیام مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، به ایشان منتقل شد.

علی‌آبادی با اشاره به دیدار خود با امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان، افزود: جلسه خوبی با رئیس‌جمهور تاجیکستان برگزار کردیم و در ضمن آن جلسه درباره همبستگی و ایستادگی دو ملت در کنار هم صحبت شد.

وزیر نیرو ادامه داد: در این جلسه گزارشی از اتحاد مردم ایران برای رئیس‌جمهور تاجیکستان ارائه شد. همچنین از اتحاد و همبستگی موجود میان ملت ایران با وجود حملات تجاوزکارانه دشمن و نیز از کمک‌های شایان ذکر تاجیک‌ها به ملت ایران در زمان جنگ، قدردانی به عمل آمد. علی‌آبادی تأکید کرد: این ایستادگی و اتحاد آریایی‌ها نمایانگر تمدن و فرهنگ طولانی آنها بود و جنگ تحمیلی باعث اتحاد آریایی‌ها شد.

عضو کابینه دولت چهاردهم در ادامه افزود: در طول این جلسه، نکات خوبی از سوی رئیس‌جمهور تاجیکستان مطرح شد و پیام رئیس‌جمهور ایران نیز به ایشان منتقل گردید. ما از کمک‌های ملت همزبان، دوست و برادر تاجیکستان تشکر و قدردانی می‌کنیم که نشان‌دهنده همبستگی عمیق میان دو ملت است. وزیر نیرو تصریح کرد: تاجیک‌ها و ایرانی‌ها یکی هستند، چرا که علاوه بر زبان مشترک، رسم و رسوم و آیین مشترک نیز دارند.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش تاجیکستان در حوزه آب اظهار داشت: نقشی که تاجیکستان در سطح دنیا در زمینه آب ایفا می‌کند، بسیار سازنده است و ایران همچنان مانند گذشته آماده همکاری‌های گسترده با تاجیکستان در حوزه آب و انرژی می‌باشد.

علی‌آبادی در پایان خاطرنشان کرد: ایران آماده تبادل دانش در حوزه آب با تمام همسایگان و حتی تمام دنیا است و این موضوع باید بسیار ویژه مورد توجه قرار گیرد. ما در تلاش هستیم که با هم و در کنار هم، از مشکلات فرصت بسازیم.