از مجموع ۶۷ هزار و ۸۴۳ ثبتنامکننده در چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه، حدود دو سوم شرکت کنندگان مربوط به رشتههای آوایی انفرادی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با یک نوبت تمدید مهلت ثبتنام چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف این زمان از ۳۱ اردیبهشتماه طبق اعلام فراخوان به سوم خردادماه موکول شد تا افراد متقاضی، فرصت بیشتری برای شرکت در آن داشته باشند.
اکنون با پایان یافتن مهلت ثبتنام، آمارها حاکی از ثبتنام بیش از ۶۷ هزار نفر است که بنا به گفته حجتالاسلام والمسلمین سیدناصرالدین نوریزاده، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با وجود بروز جنگ تحمیلی سوم با رشد کمّی میزان شرکتکنندگان این دوره نسبت به ادوار گذشته مواجه بودهایم.
براساس نمودار آماری منتشر شده از سوی مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، تعداد ثبتنامکنندگان در این دوره به تفکیک رشته به شرح زیر است:
از مجموع ۶۷ هزار و ۸۴۳ ثبتنامکننده، ۴۲ هزار و ۳۷۱ نفر در رشتههای آوایی انفرادی، ۸۹ نفر در رشتههای آوایی گروهی و ۲۵ هزار و ۳۸۳ نفر در رشتههای مفاهیم شرکت کردهاند.
پس از برپایی مسابقات در مراحل شهرستانی و استانی، مرحله نهایی با حضور منتخبان استانی به میزبانی زاهدان برگزار خواهد شد.