

به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد درخواست اعزام هیئت تجاری به نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی و نوشیدنی ترکیه_استانبول در شهریورماه سال ۱۴۰۵ در یکصد و هشتاد و سومین جلسه کارگروه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی رویداد‌های تجاری در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ مطرح شد.

به استناد تصمیمات متخذه در کارگروه، هیئت تجاری مذکور تحت نظارت سازمان توسعه تجارت ایران (دفتر غرب آسیا) با رعایت موارد مورد نظر این سازمان هیئت اعزام می‌شود.