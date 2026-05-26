سومین جلسه کمیسیون کارگری استان بوشهر با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس این کمیسیون برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در این جلسه اظهار داشت: همراهی و تعامل مطلوب اعضای کمیسیون باعث شده که با وجود آسیبهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از جنگ تحمیلی سوم حداقل تعدیل نیروی کارگر اعمال شود. از این نظر، استان بوشهر بنا بر اعلام دستگاههای تخصصی در مقایسه با سایر استانها، در وضعیت مناسبی قرار دارد.
احسان جهانیان افزود: مسائل کارگری با اقتصاد کلان کشور گره خورده، اما شرایط فعلی ناشی از جنگ، این موضوع را خاص کرده است و باید تلاش کنیم پیامدهای آن بر وضعیت کارگران به حداقل برسد.
وی با اشاره به آمار و گزارشهای موجود تأکید کرد: وضعیت استان در حوزه کارگری مطلوب است و باید این وضعیت حفظ شود. یکی از تصمیمات کمیسیون این است که شرکتها و واحدهای صنعتی موظف شوند، حداکثر نیروهای مورد نیاز برای بازسازی را از میان نیروهای تعدیلشده انتخاب کنند.
جهانیان گفت: در پرداخت خسارت به واحدهای آسیب دیده در جنگ باید دقت شود واحدهای متقاضی شرایط لازم را داشته باشند و اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف هستند، بررسیهای حضوری و موردی انجام دهند و در صورت سوءاستفاده هر شرکت، با آن برخورد شود.
وی افزود: چنانچه در حوزه اجرای قوانین حمایتی از کارگران تخلفی مشاهده شد، حتماً با هماهنگی دبیرخانه کمیسیون کارگری اطلاعرسانی و منطبق با ضوابط اقدام کنند.