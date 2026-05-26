رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، از عرضه بیش از ۱۰ هزار و ۷۶۰ خدمت قضائی رایگان در نقاط دورافتاده و کم‌برخوردار کشور در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «عدالت» نباید در پیچ و خم فاصله‌های جغرافیایی متوقف بماند.

طرح جهادی خدمات الکترونیک قضایی رایگان، تلاشی برای رساندن خدمات قضایی به دورترین نقاط کشور است که سال گذشته در ۵۴۳ منطقه اجرا شد و طی آن بیش از ۱۰ هزار و ۷۶۰ خدمت قضایی از ثبت‌نام و ویرایش ثنا تا دادخواست، لایحه و مشاوره حقوقی به مردم ارائه شد.

همچنین ۳۵۸ ملاقات تصویری زندانیان با خانواده‌هایشان برقرار گردید.