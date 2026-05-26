پخش زنده
امروز: -
به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر، ۷۰ شهروند لاهیجانی رایگان معاینه شدند و خدمات مشاورهای سلامت را دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: به مناسبت سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر و با هدف زنده نگه داشتن روحیه ایثار و خدمترسانی، طرح ویزیت رایگان جهادی در تجمعات شبانه مردم لاهیجان اجرا شد.
در این برنامه که با همکاری کانون بسیج جامعه پزشکی برنامهریزی شده بود، ۷۰ شهروند لاهیجانی از خدمات رایگان پزشک عمومی بهرهمند شدند.
علاوه بر معاینه رایگان، با هدف ارتقای سطح آگاهی جامعه و در راستای طرح جوانی جمعیت، مشاورههای تخصصی در زمینههای فرزندآوری، تغذیه صحیح و اصلاح سبک زندگی سالم هم به مراجعه کنندگان ارائه شد.
شبکه بهداشت و درمان لاهیجان با اجرای این برنامهها در مناسبتهای ملی و مذهبی، تلاش میکند تا ضمن تکریم شهروندان، دسترسی به خدمات اولیه بهداشتی و مشاورهای را در تمامی ساعات در این شهرستان تسهیل کند.