پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی کشور با تأکید بر رویکرد راهبردی این دانشگاه در توسعه تعاملات فراملی، گفت: دانشگاه جامع علمیکاربردی برای پذیرش دانشجوی بینالملل، متعهد است و این مسیر باید با سرعت ، انسجام و برنامهریزی دقیق دنبال شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمیکاربردی، نشست توسعه تعاملات بینالملل دانشگاه با واحدهای استانی، با حضور دکتر محمد علیاکبری و با هدف تقویت همکاریهای فراملی، گسترش پیوندهای علمی و افزایش ظرفیت جذب دانشجویان بینالمللی برگزار شد؛ نشستی که در آن، بر نقشآفرینی مؤثر واحدهای استانی در تحقق اهداف بینالمللی دانشگاه تأکید ویژهای صورت گرفت.
علیاکبری در این نشست با اشاره به اهمیت روزافزون دیپلماسی مهارت در مناسبات علمی و آموزشی، اظهار داشت: دانشگاه جامع علمیکاربردی، با تکیه بر مأموریت مهارتمحور خود، ظرفیت آن را دارد که در عرصه جذب دانشجویان بینالمللی نیز حضوری فعال و اثرگذار داشته باشد. وی با بیان اینکه پذیرش دانشجوی بینالملل صرفاً یک برنامه مقطعی نیست، بلکه بخشی از تعهد دانشگاه در مسیر توسعه علمی و فراملی است، بر ضرورت تبدیل برنامههای تدوینشده به اقدامات عملی در کوتاهترین زمان ممکن تأکید کرد.
رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی کشور همچنین با قدردانی از تلاشهای صورتگرفته در مراکز و واحدهای استانی، نقش پیگیریهای دفتر همکاریهای علمی و بینالمللی را در پیشبرد اهداف دانشگاه مهم و اثرگذار دانست و خواستار تسریع در اجرای برنامههای در دست اقدام شد. به گفته وی، تحقق این اهداف نیازمند همافزایی، هماهنگی درونسازمانی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود در سراسر کشور است.
در ادامه این نشست، دکتر حامد باقری فراهانی مدیرکل دفتر همکاریهای علمی و بینالمللی دانشگاه جامع علمیکاربردی، ضمن تشریح برنامههای در دست اقدام این دفتر، گزارشی از محورهای اجرایی، پیگیریها و اقدامات انجامشده ارائه کرد. وی همچنین بر ضرورت انسجام در اجرای برنامهها و نقش واحدهای استانی در پیشبرد تعاملات بینالمللی دانشگاه تأکید کرد.
در این جلسه، آخرین روند اجرای برنامهها، اولویتهای عملیاتی و مسیرهای پیگیری در واحدهای استانی مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره الزامات اجرایی، نحوه هماهنگیهای درونسازمانی و چگونگی استفاده از ظرفیتهای بالفعل و بالقوه دانشگاه برای تحقق اهداف بینالمللی، به تبادل نظر پرداختند.
همچنین رؤسای واحدهای استانی دانشگاه، ضمن ارائه برنامهریزیهای انجامشده برای توسعه تعاملات بینالمللی با محوریت کشورهای همسایه، گزارشی از میزان پیشرفت اقدامات و چشمانداز پیشرو در این حوزه ارائه کردند؛ گزارشی که نشاندهنده عزم دانشگاه برای گسترش دامنه همکاریهای علمی فراتر از مرزهای جغرافیایی کشور است.