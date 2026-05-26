پژوهشگر تعلیم‌وتربیت، با تحلیل وضع کنونی نظام آموزشی کشور، چالش‌های ساختاری آموزش‌وپرورش را ریشه‌یابی کرد و خروج از بحران‌های مدیریتی را در گرو تغییر نحوه «مدیریت تغییر» دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد آذین، پژوهشگر تعلیم‌وتربیت، با اشاره به اینکه ناتوانی در حل مسائل بنیادی، ناشی از شش چالش کلیدی است، افزود: نظام آموزشی به جای تمرکز بر اهداف کلان تربیتی، درگیر اداره امور جاری و حفظ وضع موجود شده است.

وی افزود: متأسفانه مدیران تحول‌خواه در این ساختار به‌مرور دچار فرسایش و تغییر منطق عملکردی می‌شوند و نظام نظارتی موجود نیز به‌جای پایش اهداف کلان، صرفاً بر پیشگیری از انحرافات تمرکز دارد.

این پژوهشگر، توزیع غیرمنطقی مسئولیت‌ها را عامل دیگری برای سلب انگیزه از بدنه اجرایی دانست و تأکید کرد: نبود یک نظام سنجش مستقل برای ارزیابی خروجی‌ها، باعث شده وضعیت فعلی غیرقابل‌سنجش باقی بماند.

به گفته آذین، مدیران ارشد اگرچه به واقعیت‌ها واقف‌اند، اما در چنبره ساختار‌های ضدتحولی ناتوان مانده‌اند.

جراحی ساختاری؛ راهکار برون‌رفت از وضعیت موجود

آذین در تبیین راهکار پیشنهادی خود، بر ضرورت ترکیب «کمک‌های تخصصی بیرونی» و «استقرار تغییرات درونی» تأکید کرد. وی معتقد است که تحول در آموزش‌وپرورش نیازمند جابه‌جایی صرفِ مدیران نیست، بلکه باید در «نحوه مدیریت تغییر» تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.

این پژوهشگر در پایان خاطرنشان کرد: «تلاش برای بهبود شرایط در صورتی ثمربخش خواهد بود که ساختار فعلی مورد بازنگری قرار گیرد؛ چرا که پیش از هر اقدام روبنایی، پرداختن به مسائل بنیادین و زیرساختی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.»