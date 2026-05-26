سازمان ملی استاندارد با هدف نوسازی تجارت، نظام «مقررات فنی» را جایگزین استانداردهای اجباری قدیمی کرد. این رویکرد با حذف بروکراسی، بر ایمنی، سلامت و تسهیل کسب‌وکار تمرکز دارد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، فرزانه انصاری در نشست با مدیران و کارکنان اداره کل استاندارد استان فارس، بر ضرورت تحول در رویکرد‌های نظارتی تأکید کرد و گفت: تمرکز سازمان باید از استاندارد‌های غیرضروری و قدیمی فاصله گرفته و به‌طور جدی بر حوزه‌های حاکمیتی، ایمنی و سلامت عمومی معطوف شود.

انصاری این تغییر رویکرد را بخشی از برنامه جامع علمی و تخصصی سازمان ملی استاندارد برشمرد و افزود: «اصلاح ساختار تشکیلاتی و تدوین چارت جدید سازمان منطبق بر نیاز‌های روز کشور و استاندارد‌های نوین بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته است تا چابکی و کارآمدی بدنه کارشناسی ارتقا یابد.»

وی با تأکید بر لزوم استفاده بهینه از پتانسیل‌های علمی در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: «بازتوزیع هوشمندانه تجهیزات آزمایشگاهی و تقویت گروه‌های پژوهشی در استان‌ها، جایگاه سازمان استاندارد را به عنوان یک نهاد “تسهیل‌گر” در چرخه تولید و تجارت تثبیت خواهد کرد.»

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انضباط مالی و رفاهی اشاره کرد و گفت: ارتقای معیشت کارکنان از طریق اجرای نظام دقیق انضباط مالی و اختصاص مزایای مبتنی بر عملکرد، اولویت ماست تا از این طریق انگیزه و بهره‌وری در بدنه تخصصی سازمان تقویت شود.

این مقام مسئول در پایان تأکید کرد که هدف نهایی این تغییرات، برقراری تعادل میان نظارت‌های حاکمیتی و تسهیل فضای کسب‌وکار است تا استاندارد نه به عنوان یک مانع، بلکه به عنوان تضمین‌کننده کیفیت و سلامت در جامعه عمل کند.