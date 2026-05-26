پخش زنده
امروز: -
فیلم سینمایی «۸۸» و مستند «در میان جنگل»، دوبله شده و قرار است از شبکههای چهار و امید پخش شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «۸۸»، در گونه درام، معمایی، مهیج و ﺳﯿﺎﺳﯽ محصول آمریکا در سال ۲۰۲۲ قرار است از شبکه چهار پخش شود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: فمی حسابدار ستاد رواندتری نامزد دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴ است. او کمکهای مالی مشکوکی را در اسناد پیدا و سعی میکند از ماهیت اهداکننده آن باخبر شود و میفهمد که نئونازیها پشت آن هستند. او موضوع را با رواندتری در میان میگذارد، اما او توجهی نمیکند و معلوم میشود که خودش از موضوع خبر داشته و با آن مشکلی ندارد. رواندتری در نهایت برنده انتخابات و رئیس جمهور آمریکا میشود.
مستند «در میان جنگل»، در گونه ﻣﺴﺘﻨﺪ داﺳﺘﺎﻧﯽ، ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ محصول انگلستان در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه امید پخش شود.
این مستند درباره شش پدر و فرزند است که مدتی را در دل طبیعت به دور از امکانات زندگی مدرن میگذرانند و از طریق مواجهه با چالشهای موجود به شناختی بهتر از خود و رابطه شان میرسند.
مستند «در میان جنگل» با تمرکز بر رابطه پدر و فرزند، اهمیت گفتوگو، درک متقابل و نزدیکی عاطفی در خانواده را برجسته میکند. حضور در دل طبیعت و دوری از امکانات مدرن، ارزش سادگی، خوداتکایی و بازگشت به زیست اصیلتر را به تصویر میکشد. مواجهه شخصیتها با چالشهای طبیعی، زمینهای برای رشد فردی، افزایش تابآوری و شناخت بهتر تواناییهای درونی فراهم میآورد. روایت فیلم نشان میدهد که سختیهای مشترک میتوانند به تقویت پیوندهای خانوادگی و شکلگیری اعتماد عمیقتر منجر شوند. اثر با تأکید بر تجربه زیسته به جای رفاه مادی، مخاطب را به بازاندیشی درباره اولویتهای زندگی و معنای واقعی رضایت از زندگی دعوت میکند. فضای آرام، اما تأملبرانگیز داستان، فرصتی برای توجه به خودشناسی، مسئولیتپذیری و بازسازی روابط انسانی فراهم میسازد.