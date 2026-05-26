معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان، از برگزاری نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» با هدف بازخوانی پرونده آثار تاریخی آسیب‌دیده در جریان تهاجمات نظامی در شهرستان بستک خبر داد.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سپهر زارعی گفت: نمایشگاه «ایستاده در غبار» ، حاصل همکاری اداره‌ کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بستک است. در این رویداد، مجموعه‌ای از تصاویر مستند از آثار و ابنیه تاریخی کشور که در جریان تهاجمات آمریکایی-صهیونیستی مورد تخریب یا آسیب جدی قرار گرفته‌اند، به نمایش درآمده است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان با اشاره به ابعاد فرهنگی این رویداد افزود: هدف از برپایی این نمایشگاه، آشنایی عموم جامعه با عمق خسارات جبران‌ناپذیری است که بر پیکره گنجینه‌های تمدنی ما وارد شده است.

وی تأکید کرد: برگزاری چنین رویداد‌هایی در سطح استان، نقش به‌سزایی در ارتقای آگاهی عمومی و تقویت حساسیت‌های اجتماعی نسبت به صیانت از میراث فرهنگی ایفا می‌کند.

زارعی گفت : آثار تاریخی، بخش جدایی‌ناپذیر از شناسنامه و هویت ملی کشور هستند و حفاظت از آنها ضرورتی است که ریشه در تقویت غرور ملی و پاسداری از تاریخ تمدن ایران اسلامی دارد.