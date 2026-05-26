احتمال نفوذ گردوغبار به آسمان لرستان
مدیرکل هواشناسی لرستان با اعلام صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در استان از احتمال نفوذ گردوغبار به آسمان این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیرکل هواشناسی لرستان اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی طی امروز سهشنبه علاوه بر پوشش جزئی ابر، شاهد افزایش سرعت وزش باد خواهیم بود که در نقاطی بخصوص مناطق شمالی و شرقی گاهی به بازه نسبتاً شدید تا شدید نیز خواهد رسید.
بهروز مرادپور گفت: پیرو هشدار سطح زرد صادره در این مدت شرایط وزش باد میتواند با مخاطراتی همچون سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی، خطر شکستن درختان کهنسال، امکان صدمه به پوشش گلخانهها احتمال نفوذ گردوخاک، کاهش میدان دید افقی همراه باشد.
مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه جو منطقه نسبتاً آرام است.
مرادپور، گفت: از نظر نوسانات دمایی طی ۷۲ ساعت آینده دماهای روزانه افزایش مییابند.