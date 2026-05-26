

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در آستانه عید قربان، جوانی نیکوکار از بیرجند با اهدای ۲۰۰ میلیون تومان به ستاد دیه خراسان جنوبی، زمینه آزادی زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کرد.

مدیرنمایندگی ستاددیه خراسان جنوبی گفت: این جوان خیر با حضور در ستاد دیه خراسان جنوبی و اهداء مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان در روز عرفه و در آستانه عید قربان، گامی بزرگ در مسیر احیای امید و بازگشت چند زندانی جرائم غیرعمد به آغوش خانواده‌هایشان برداشت.

حسین پور افزود: واریز به شماره حساب ستاد مردمی دیه استان ۰۱۰۶۳۴۱۹۷۵۰۰۶ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۰۹۳۹۸ راه‌های مشارکت در این امر نیکو است.