فهرست اصلاح و بهروزرسانی ردیف تعرفههای محصولات پتروشیمیایی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.
به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران فهرست اصلاح و بهروزرسانی ردیف تعرفههای محصولات پتروشیمیایی را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.
در نامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به دفتر صادرات گمرک ج. ا ایران آمده است: به پیوست تصویر نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی منضم به فهرست اصلاح و بهروزرسانی شده ردیف تعرفههای محصولات پتروشیمیایی موردد تائید جهت صادرات صرفا توسط شرکت تولیدکننده آنها (یا نماینده رسمی شرکت تولیدکننده) ارسال میشود.
شایان ذکر است فهرست پیوست این نامه جایگزین فهرست پیوست نامه قبلی در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ میشود.
فهرست اصلاح و بهروزرسانی ردیف تعرفههای محصولات پتروشیمیایی را در اینجا ببینید.