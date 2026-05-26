به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و با هدف مقابله قاطع با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، از نیمه اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، گشت‌های یگان حفاظت اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دزفول با رویکردی عملیاتی، اقدامات مؤثری را در سطح شهرستان آغاز کردند.

وی افزود: این طرح بر اساس دستورات قضائی و مصوبات کمیته برخورد سریع، با هدف حفظ امنیت غذایی و جلوگیری از تهدید این حوزه حیاتی صورت می‌پذیرد.

قمرزاده بیان داشت: با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی، از نیمه اردیبهشت ماه، گشت‌های ویژه‌ای به صورت میدانی در سراسر شهرستان دزفول فعال شدند تا هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز را رصد و با آن برخورد قاطع صورت گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول در تشریح روند اجرای این طرح گفت: این اقدامات شامل صدور اخطاریه، دیوارنویسی در محل اراضی تغییر کاربری یافته، جمع‌آوری ادوات و ابزارآلات ساختمانی، اعلام جرم به مقامات قضائی و در نهایت اقدام مؤثر با حضور نمایندگان دادستانی، نیروی انتظامی و سایر اعضای کمیته خواهد بود.

وی تاکید کرد: با هرگونه سودجو و دلال که در راستای تغییر کاربری اراضی مستعد کشاورزی و تهدید امنیت غذایی شهرستان دزفول اقدام نماید، قاطعانه برخورد خواهد شد و اجازه نخواهیم داد که سودجویی عده‌ای، آینده کشاورزی منطقه و امنیت غذایی کشور را به مخاطره اندازد.

بهروز قمرزاده یادآور شد: این اقدام با هدف حفظ منابع پایه تولید و حمایت از کشاورزان خدوم منطقه صورت گرفته و انتظار می‌رود با اجرای قاطع آن، شاهد بازدارندگی مؤثر در برابر متخلفان و حفظ یکپارچگی اراضی کشاورزی شهرستان دزفول باشیم.

وی از کلیه همشهریان درخواست کرد به‌منظور جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها، موارد مشکوک و تخلفات احتمالی را به سامانه ۱۳۱ (واحد گشت حفاظت اراضی کشاورزی) گزارش دهند.