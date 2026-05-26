مدیر عامل شرکت آبفا: طرح رینگ شهری آب در یزد که ساخت مخازن و ایستگاه‌های پمپاژ آن پیشرفت بالای ۹۰ درصدی و خطوط لوله گذاری آن پیشرفت حدود ۵۰ درصدی دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، علمدار گفت: این طرح با هدف یکسان سازی کیفیت و فشار شبکه آبرسانی با ۱۶۰ کیلومتر لوله گذاری در حال اجرا است که حدود ۷۵ کیلومتر از آن اجرایی شده است.

علمدار با بیان اینکه ۶ مخزن آب با ظرفیت بالغ بر ۱۶۰ هزار متر مکعب در رینگ شهری دیده شده است، افزود: این مخازن شامل مخزن غدیر، صفائیه، خیراباد، دربید، باغ خان است که به غیر از صفایئه، دربید و باغ خان بقیه مخازن وارد مدار بهره برداری شده است. علمدار عنوان کرد: مخزن باغ خان یکی از مخازن این طرح با ظرفیت ۳۰ هزار مترمکعب است که با پیشرفت ۸۰ درصدی در مراحل پایانی کار قرار دارد.

علمدار گفت: برای احداث این مخزن تاکنون ۷۵۰ میلیارد ریال هزینه شده و برای تکمیل نهایی به ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.