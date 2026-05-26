به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، محسن شاددل گفت: امسال ۷۰۰ کلونی زنبورعسل نیز به خارج از کشور صادر شده که این محصولات به کشور ارمنستان صادر شده است.

وی افزود: همچنین سال ۱۴۰۳ نیز ۱۰۰ فروند ملکه زنبور عسل از خراسان شمالی به این کشور صادر شده بود.

وی ادامه داد: امسال ۶۵ تن کره از این استان نیز به خارج از کشور صادر شده که این محصول در سال گذشته ۲۴۵ تن و در سال ۱۴۰۳ نیز ۲۱ تن به کشور ارمنستان صادر شده بود.

وی به صادرات گوشت منجمد نیز اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته ۹۵ و در سال ۱۴۰۳ نیز ۳۷۴ تن گوشت منجمد از این استان به خارج از کشور صادر شده است.