رئیس قوه قضائیه در پیامی به مناسبت روز عرفه، این روز را فرصتی بی‌بدیل برای توبه، دعا و خودسازی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در فضای مجازی نوشت: روز عرفه، فرصتی بی‌بدیل برای توبه، دعا، خودسازی و توجه قلبی به خداوند متعال است.

حضرت امام جعفر صادق(ع) فرمودند: اگر کسی در ماه مبارک رمضان مورد مغفرت الهی قرار نگیرد، غفران برای او نیست مگر آنکه عرفه را درک کند.

غبار و زنگار دل با تضرع و خشوع بر درگاه معبود، زدوده می‌شود و چه فیض و فرصت و فسحتی بهتر و بالاتر از عرفه برای غبارروبی از دل و هم‌نوا شدن با سید و سالار شهیدان در آن فراز که فرمود:اللّٰهُمَّ إِنِّی أَرْغَبُ إِلَیْک؛ خدایا به سوی تو اشتیاق دارم؛ تو پناه و کهف و مأمن منی.

چگونه ناامید شویم، در حالی که امیدمان خداست؛ چگونه سست شویم، درحالیکه تکیه‌گاهمان خداست؛ خدایی که با کمال زیبایی و نورانیت خویش، آنچنان تجلی کرده که عظمتش بر همه آفاق و انفس سایه افکنده است. خدایی که به ملت حسینی ایران، عزت و نصرت عنایت کرده و ملت ما را بر گردنکشان و طواغیت عالم، پیروز گردانده است.

حال که حاجیان بانگ رحیل و کوچ به مشاعر شنیدند و مغروق در وادی عشق و تحیر و تقرب هستند، برای همیشه پژواک این صدای سید و سالار شهیدان در بلندای جهان به گوش می‌رسد که در مطلع آن پرواز فرمودند: فَلْیَرْحَلْ مَعَنَا؛ آری ما مشتاق جانفدایی در راه حسینیم و به قافله او می‌پیوندیم.