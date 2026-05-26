

به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد درخواست مجوز برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین‌المللی کشت و صنعت روسیه_کازان در تیرماه سال ۱۴۰۵ در یکصد وهشتاد و سومین جلسه کارگروه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی رویداد‌های تجاری در تاریخ ۲۱ اردیبشهت ۱۴۰۵ مطرح و به استنـاد تصمیمات متخذه درکارگروه با برگزاری پاویون مزبور توسط شرکت مجری تحت نظارت سازمان توسعه تجارت ایران موافقت شد.

مجری موظف است اقدامات لازم برای اعزام نماینده سازمان برای نظارت برحسن اجرای پاویون را مطابق مصوبات کارگروه به عمل آورد.