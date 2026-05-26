نماز عید قربان فردا به امامت حجت الاسلام موسوی اعظم در مصلی شهر یاسوج اقامه می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دفتر نهاد ائمه جمعه استان، اعلام کرد: نماز عید قربان، فردا چهارشنبه ۶ خرداد به امامت حجت الاسلام موسوی اعظم امام جمعه موقت یاسوج با حضور قشرهای مختلف مردم و مسئولان در مصلی یاسوج اقامه میشود.
مراسم اقامه نماز عید قربان از ساعت هفت صبح فردا آغاز میشود. عید سعید قربان، یادآور ایثار و عبودیت حضرت ابراهیم(ع) و حضرت اسماعیل(ع)، از مهمترین اعیاد مسلمانان جهان به شمار میرود که همه ساله دهم ماه ذیالحجه برگزار میشود.