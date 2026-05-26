تیم ملی والیبال بانوان ایران در مرحله نیمهنهایی رقابتهای قهرمانی آسیای مرکزی به مصاف نپال میزبان این رقابتها میرود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی (کاوا) چهارم خرداد به پایان رسید و چهار تیم مرحله نیمهنهایی مشخص شدند.
بدین ترتیب از گروه نخست این رقابتها تیمهای هند (سه برد) و نپال (دو برد و یک شکست) و از گروه دوم تیمهای ایران (سه برد متوالی مقابل بنگلادش، سریلانکا و قزاقستان)، قزاقستان (دو برد و یک شکست) و کسب رتبههای اول و دوم جدول راهی مرحله نیمهنهایی شدند.
مرحله نیمهنهایی مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا مرکزی روز پنجشنبه هفتم خرداد در شهر کاتماندو پایتخت نپال برگزار میشود که برنامه بازیها به قرار زیر است:
ساعت ۱۲:۱۵؛ هند – قزاقستان
ساعت ۱۴:۴۵؛ ایران – نپال
همچنین تیمهای قرقیزستان، مالدیو، بنگلادش و سریلانکا که در رتبههای سوم و چهارم مرحله مقدماتی قرار گرفتند، امروز و فردا برای کسب رتبههای پنجم تا هشتم به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
شبنم علیخانی، سپینود دست برجن، ریحانه کریمی، الهه پور صالح، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا صالحی، معصومه قدمی، سیده نگار هاشمی، هستی واحدی، نگار عباسی، آیدا ولینژاد، یسنا آهنکوب و شقایق حسن خانی بازیکنان تیم ملی زنان در این مسابقات هستند.
مژگان حسنزاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، سرگل علیزاده و فاطمه حسنی سعدی (مربیان)، نگار آقایی (فیزیوتراپ)، مائده حامدی (مترجم) و زهرا یلقی (آنالیزور) به عنوان اعضای کادر فنی، این تیم را همراهی میکنند.