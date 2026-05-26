رئیس فدراسیون فوتبال گفت: هدف ما دستیابی تیم فوتبال امید به یک نشان خوشرنگ در بازیهای آسیایی ناگویا است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال پس از برگزاری جلسه آمادهسازی تیم فوتبال امید با حضور وزیر ورزش و جوانان اظهار کرد: هدف ما این است که تیم فوتبال امید به یک مدال خوشرنگ در بازیهای آسیایی برسد. وی افزود:اردوهای بسیار خوبی در این مدت برای تیم ملی امید برگزار شده و بازیکنان خوبی دعوت شدند که با وجود آنها امید به کسب موفقیت داریم.
رئیس فدراسیون فوتبال متذکر شد:چند سفر خارجی برای تیم ملی امید تدارک دیده شده که بتوانیم یک تیم سرحال و در شان نام ایران را روانه مسابقات کنیم.