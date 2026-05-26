در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مراسمی با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهیده فاطمه موحدان در شهرستان یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مراسمی با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهیده فاطمه موحدان در شهرستان یزد برگزار شد.این آیین معنوی با حضور جمعی از دانش‌آموزان، خانواده‌های معظم شهدا و قشر‌های مختلف مردم در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) واقع در منطقه آزادشهر یزد برپا شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با قرائت زیارت عاشورا، یاد و خاطره شهیده فاطمه موحدان را گرامی داشتند و با آرمان‌های والای شهیدان تجدید میثاق کردند.این برنامه فرهنگی با محوریت تبیین سیره عملی شهدا و ترویج روحیه انقلابی در میان نسل جوان برگزار شد.

شهیده فاطمه موحدان درحادثه تلخ تصادف خودرو و برخورد با چند نفر از تجمع‌کنندگان شب‌های اقتدار یزد در ابتدای بلوار امام خامنه‌ای یزد به شهادت رسید.