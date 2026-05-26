یک هیئت تجاری با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران به نمایشگاه بین المللی تجارت سغد تاجیکستان_خجند خردادماه ١٤٠٥ اعزام میشود.
به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد درخواست اعزام هیئت تجاری به نمایشگاه بینالمللی تجارت سغد تاجیکستان_خجند در خردادماه سال ۱۴۰۵ در یکصد و هشتاد و سومین جلسه کارگروه سیاستگذاری و برنامهریزی رویدادهای تجاری در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ مطرح شد.
به استناد تصمیمات متخذه در کارگروه، هیئت تجاری مذکور تحت نظارت سازمان توسعه تجارت ایران (دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه) و با رعایت موارد مورد نظر این سازمان اعزام میشود.