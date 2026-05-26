افزایش سرعت باد و انتقال گرد و غبار از کشور عراق به منطقه، میهمان آخر هفته استان همدان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، کارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: امروز و تا پایان هفته آسمان استان عمدتا صاف تا کمی ابری است و در ساعات بعد از ظهر ورزش باد نسبتا شدید را در اکثر نقاط استان خواهیم داشت.

محمد حسن باقری شکیب افزود: برای روز جمعه کاهش کیفیت هوا را در اکثر نقاط استان شاهد خواهیم بود.

او تاکید کرد: از نظر دمایی برای صبح فردا تغییر محسوسی نداریم و هوای نسبتا خنک یا سرد در منطقه ماندگار خواهد بود، اما از صبح پنجشنبه به بعد روند افزایش دما را در استان خواهیم داشت و برای روز‌های پنجشنبه و جمعه افزایش محسوس دما را در استان شاهد خواهیم بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی همدان با بیان اینکه دما‌های بیشینه در برخی نقاط استان به بالاتر از ۳۰ درجه هم خواهد رسید گفت: دمای هوا در همدان طی ۲۴ ساعت اخیر بین ۲۵ و ۴ درجه سانتیگراد بالای صفر در نوسان بوده است.