غلامرضا خانی شکراب به جرم همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی، پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور و طی روال قانونی، به دار مجازات آویخته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکی از روش‌های موساد، سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی، شبکه سازی عملیاتی در داخل کشور برای انجام اقدامات خرابکارانه ضد امنیت در کشور است.

یکی از سرشبکه‌های عملیاتی موساد در خارج از کشور به نام غلامرضا خانی شکراب که در راستای اهداف سرویس به دنبال جذب افراد و بکارگیری آنها در داخل کشور برای اجرای اقدامات ضد امنیتی بود شناسایی و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دستگیر شد.

براساس مفاد پرونده، نامبرده از اراذل و اوباش یکی از استان‌های کشور و دارای سوابق نزاع و شرارت بوده است.

وی با توجه به فعالیت در یک رشته ورزشی، جهت شرکت در مسابقات، چندین سفر به کشور‌های همسایه داشته است. وی علاوه بر فعالیت‌های ورزشی اقدام به جذب مشتری برای شرخری می‌کرده است که به همین دلایل مورد نشان، جذب و استخدام سرویس قرار گرفته است و از او برای فعالیت در راستای اهداف موساد استفاده شده است.

نشانگر سرویس در قالب مشتری به غلامرضاخانی که از طریقفعالیت در فضای مجازی، اقدام به جذب مشتری برای شرخری و وصول مطالبات می‌کرد تقرب کرده و در پیامی به او اعلام می‌کند که به دنبال فردی خشن و بی‌رحم جهت انجام کاری است.

پس از اعلام آمادگی نامبرده، مأموریتی به او داده می‌شود مبنی بر حمله به فردی در تهران، در پوشش و به بهانه اختلاف مالی، و زمین‌گیر کردن وی به مدت حداقل ۶ ماه که محکوم‌علیه این پیشنهاد را پذیرفته و مبالغی نیز بابت آن دریافت می‌کند.

دین ترتیب، ارتباط غلامرضا خانی با سرویس جاسوسی اسرائیل آغاز شده و تا زمان دستگیری ادامه می‌یابد.

براساس مفاد پرونده، مراحل جذب و هدایت متهم در خارج از کشور صورت گرفت و متهم با آگاهی کامل به استخدام موساد در آمده است.

محکوم‌علیه در راستای مأموریت‌های واگذار شده از طرف سرویسموساد تلاش کرده بود به عنوان سرشبکه، افرادی را در داخل جذب و به سرویس معرفی کند و پس از جذب و تأیید افسران سرویس، غلامرضا خانی از طرف موساد مأموریت‌هایی را برای اجرا به این افراد واگذار کرد.

سرویس، مأموریت را به غلامرضا خانی اعلام کرده، سپس نامبرده جزئیات مأموریت را به نفر خود اعلام می‌کند. پس از انجام مأموریت، تصاویر و مستندات برای افسر سرویس ارسال شده و در ازای آن پاداش دریافت کرده است.

تعرض و اسیدپاشی به خودرو‌های افراد مورد نظر موساد، ایجادخسارت و آتش زدن اموال عمومی، انجام اقدامات و عملیات‌های خرابکارانه، تهیه بمب و ارسال آن به تهران جهت ایجاد انفجار و ناامنی در چندین نقطه مختلف و ارسال تصاویر نقاط مدنظر افسر موساد، از جمله اقدامات نامبرده و عوامل وی برای سرویس جاسوسی رژیم بوده است.

اقدام به ترور خاخام یهودی در یکی از کشور‌های منطقه

بر اساس اعترافات متهم، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌هایی که سرویس موساد برای وی طراحی کرده بود، اعزام او به یکی از کشور‌های منطقه با هدف شناسایی و فراهم‌سازی مقدمات تروریک خاخام یهودی بوده است؛ مأموریتی که نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی برای پیشبرد اهداف پلید خود و متهم کردن ایران به اقدامات ضد یهودیت، حتی از قربانی کردن یهودیان نیز ابایی ندارد.

طبق اظهارات متهم، وی پس از دریافت مختصات محل سکونت فرد مورد نظر، اقدام به تصویربرداری و جمع‌آوری اطلاعات از محل و شخص هدف کرده و اطلاعات را برای افسر سرویس ارسالمی‌کند.

با این حال با ورود سرویس امنیتی کشور مقصد ناکام می‌ماند ومتهم پیش از هرگونه اقدام عملیاتی بازداشت می‌شود و مدتی بعد با نفوذ سرویس موساد آزاد شد.

در نهایت طی یک عملیات پیچیده و با استفاده از حربه فریب اطلاعاتی متهم به داخل کشور هدایت شده و توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر می‌شود.

غلامرضا خانی در مدت همکاری خود با موساد مبالغ مختلفی را از طریق ارز دیجیتال و پول نقد، از داخل و خارج کشور دریافت کرده است.

در نهایت پس از رسیدگی به پرونده و اخذ دفاعیات متهم و کیل او، با توجه به گزارشات مراجع اطلاعاتی و امنیتی کشور، اقاریر صریح متهم، همکاری آگاهانه و عامدانه او با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد، دریافت مبالغ مشخص از سرویس و با توجه به شیوه ارتکاب جرایم، نتایج زیان بار آن، اقدامات گسترده نامبرده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و اجرای ماموریت‌های موساد، غلامرضا خانی به جرم همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی به اعدام محکوم شد و طی فرآیند قانونی و تائید حکم در دیوان عالی کشور متهم صبح امروز به دار مجازات آویخته شد.