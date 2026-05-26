به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما آقای محمد فربد با اشاره به اینکه تولید از نظر مصرف سرانه تحلیل می‌شود، افزود: کاهش مصرف سرانه برای تولید کارخانه‌ها نامطلوب است همچنین آمار پوکی استخوان در کشور بالاست و با کاهش مصرف سرانه شیر و لبنیات بالاتر هم می‌رود.

سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران در ادامه با بیان اینکه در چند سال گذشته قیمت‌ها در صنعت لبنیات رشد بیشتری در مقایسه با دستمزد‌ها داشته است، گفت: طبیعی است که وقتی درآمد افراد متناسب با رشد قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند، مصرف کاهش می‌یابد، قیمت تمام‌شده محصول بالاست و ناگزیر قیمت مصرف‌کننده نیز بالا خواهد بود، اما توازنی بین درآمد و قیمت محصولات برای مصرف‌کنندگان نیست.

وی اضافه کرد: قیمت هر کیلو شیر خام تحویل دامداری از اول خرداد ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان است، برآورد این است که با احتساب هزینه حمل‌ونقل با قیمت ۶۲ هزار تومان به کارخانه تحویل داده خواهد شد این قیمت در مقایسه با آخرین قیمت مورد توافق با دامدارها، که ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است، ۲۹ درصد افزایش داشته است.

فربد با اشاره به اینکه اثر افزایش ۲۹ درصدی شیر خام در قیمت‌تمام‌شده محصولات لبنی حدود ۲۰ درصد خواهد بود، افزود: افزایش قیمت محصولات لبنی با نظارت و تأیید سازمان حمایت صورت می‌گیرد و صنعت باید بر اساس قیمت جدید، شیر خام را خریداری کند.

سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران سهم شیر خام در قیمت تمام‌شده محصولات لبنی را به‌طور متوسط ۷۰ درصد اعلام کرد و گفت: باید ببینیم صنعت لبنیات این ۲۰ درصد افزایش در قیمت تمام‌شده را چگونه بازتاب می‌دهد و بستگی به رفتار شرکت‌ها دارد، البته افزایش قیمت محصولات لبنی بدون مستندات و نظر مساعد سازمان حمایت قیمت‌ها افزایش نمی‌یابند.

وی با اشاره به اینکه جز افزایش قیمت شیر خام، هزینه‌های دیگری نیز در صنعت لبنیات افزایش داشته‌اند، افزود: دستمزد‌ها حدود ۴۵ الی ۶۰ درصد افزایش داشته است، هزینه‌های بسته‌بندی، حمل‌ونقل و توزیع، انرژی و نرخ ارز نیز همه بر قیمت لبنیات اثر گذاشته است.

به گفته سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران در سال گذشته صنعت لبنیات بیش‌از یک میلیارد دلار صادرات داشته است، اما در کسب اجازه برای تأمین نیاز‌های وارداتی از محل صادرات، صنعت توفیق چندانی حاصل نشده است.