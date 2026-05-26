رئیس پلیس راهور تهران از اعمال قانون بیش از ۴۶ هزار فقره تخلف مربوط به پلاک خودروها در دو ماه ابتدای سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: از ابتدای سال تا کنون، بیش از ۴۶ هزار فقره تخلف مرتبط با پلاک خودرو در پایتخت شناسایی و اعمال قانون شد؛ تخلفاتی که از نصب پلاکهای متفرقه تا پوشاندن و مخدوش کردن پلاک را شامل میشود و برخی از آنها علاوه بر جریمه، مجازات کیفری نیز در پی دارند.
وی افزود: این آمار نشاندهنده حجم بالای تخلفات در این حوزه و لزوم توجه جدی رانندگان به قوانین است.
به گفته موسویپور، تخلفاتی که در این مدت ثبت شدهاند، شامل طیف وسیعی از اقدامات غیرقانونی از سوی رانندگان است. نصب پلاکهای متفرقه و غیرمجاز که هویت خودرو را پنهان میکنند، پوشاندن عمدی پلاک و همچنین مخدوش کردن و از بین بردن اطلاعات پلاک، از جمله مهمترین این تخلفات به شمار میروند.
رئیس پلیس راهور تهران با تاکید بر اهمیت هویتبخشی به وسایل نقلیه، تصریح کرد: پلاک خودرو، شناسنامه وسیله نقلیه است و هرگونه اقدام برای پنهان کردن یا مخدوش کردن آن، مصداق تلاش برای فرار از قانون و زمینهسازی برای جرایم دیگر محسوب میشود.
وی ادامه داد: برخی از این تخلفات تنها مشمول جریمه سنگین نمیشوند، بلکه پیگرد قانونی و مجازات کیفری را نیز در پی خواهند داشت و با قاطعیت با متخلفان برخورد خواهد شد.
موسویپور هشدار داد: هرگونه دستکاری یا تغییر در ارقام و حروف پلاک، جرم محسوب میشود و بر اساس ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، اگر مالک یا متصرف خودرو در مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری تغییر ایجاد کند، پلاک وسیله نقلیه دیگری را الصاق نماید یا از پلاک جعلی استفاده کند، به حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.