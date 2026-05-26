رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، بر اجرای دقیق و کامل مصوبه افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها تأکید کرد و خواستار رفع موانع اجرایی و جلوگیری از تفسیر‌های محدودکننده در این زمینه شد.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در مکاتبه‌ای با دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، ضمن قدردانی از رویکرد عدالت‌محور دولت در تصویب افزایش حقوق اعضای هیئت علمی، این اقدام را گامی مؤثر در راستای صیانت از سرمایه‌های دانشی کشور و تقویت انگیزه در جامعه علمی و دانشگاهی عنوان کرد.

وی در این نامه، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها را از ارکان اصلی توسعه علمی کشور دانست و تأکید کرد: استمرار رسالت خطیر تربیت نسل‌های آینده، نیازمند تأمین منزلت مادی و معنوی متناسب با شأن علمی استادان دانشگاه است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به مصوبه اسفندماه ۱۴۰۴ شورای عالی حقوق و دستمزد، این تصمیم را اقدامی راهبردی برای حفظ و تقویت سرمایه انسانی حوزه آموزش عالی برشمرد و افزود: این مصوبه توانسته است بارقه‌های امید و اعتماد را در میان اعضای هیئت علمی و جامعه دانشگاهی ایجاد کند.

دکتر رئیس‌زاده همچنین با اشاره به برخی چالش‌ها در روند اجرای این مصوبه تصریح کرد: برخی مصلحت‌سنجی‌های مقطعی و تفسیر‌های محدودکننده، موجب تأخیر در اجرای کامل این مصوبه در ماه‌های ابتدایی سال جاری شده است؛ موضوعی که با رویکرد عدالت‌گستر دولت و انتظارات به‌حق جامعه دانشگاهی همخوانی ندارد.

وی در پایان، با تأکید بر ضرورت حفظ کرامت استادان دانشگاه، از رئیس‌جمهور خواست با صدور دستور لازم، از هرگونه تعلل یا اعمال سلیقه در اجرای این حق قانونی جلوگیری شود تا آرامش، اعتماد و امید به فضای علمی و دانشگاهی کشور بازگردد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی خاطرنشان کرد: اهتمام قاطع دولت در اجرای این مصوبه، نشانه‌ای روشن از تکریم علم، عدالت‌محوری و حمایت از نخبگان کشور خواهد بود و به‌عنوان اقدامی ماندگار در کارنامه دولت چهاردهم ثبت می‌شود.