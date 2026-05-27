به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حمید رمضانی گفت: تعداد مجوز‌های صادر شده برای صادرات دام سبک زنده از این استان به خارج استان در سال ۱۴۰۳ تعداد ۶۲۱ هزار راس و در سال گذشته ۵۷۹ هزار راس بوده است.

وی افزود: علاوه بر آن تعداد مجوز‌های صادر شده در سال ۱۴۰۳ برای صادرات دام سنگین ۶۱۸۷ راس و در سال گذشته ۳۹۵۰ راس بوده است.

رمضانی ادامه داد: خراسان شمالی دارای هشت کشتارگاه است که مالکیت یکی از این کشتارگاه‌ها با بخش خصوصی و مابقی بخش دولتی و در تملک شهرداری است.

وی بیان کرد: سال گذشته در استان ۴۷ هزار تن فرآورده گوشتی تولید شد که ۵۸ درصد آن گوشت سفید و ۴۲ درصد گوشت قرمز بوده است.