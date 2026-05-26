تیم‌های ملی والیبال ساحلی بزرگسالان و زیر ۱۸ سال ایران، اردوی تمرینی ۱۰ روزه خود را با هدف حضور قدرتمند در تور آسیایی چین در شهرستان رامسر آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، هرمز خیرالله‌پور سرپرست اردوی ملی والیبال ساحلی با اشاره به میزبانی شایسته رامسر از ملی‌پوشان، گفت: این روز‌ها رامسر میزبان تیم‌های ملی بزرگسالان و زیر ۱۸ سال ایران است که تمرینات آماده‌سازی خود را برای حضور در رقابت‌های جهانی آغاز کرده‌اند.

وی افزود: تیم ملی بزرگسالان با هدایت رحمان رئوفی و تیم ملی زیر ۱۸ سال با سرمربیگری صابر هوشمند، جلسات تمرینی منظم و فشرده‌ای را در زمین‌های ساحلی شهرداری رامسر دنبال می‌کنند.

سرپرست اردوی ملی والیبال ساحلی ادامه داد: این اردوی ۱۰ روزه با همکاری شهرداری رامسر، هیئت والیبال شهرستان و مؤسسه آموزش عالی رحمان تدارک دیده شده است تا بهترین شرایط برای ملی‌پوشان فراهم شود.

رحمان رئوفی، سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی نیز گفت: در این مرحله از اردو، ۶ بازیکن ملی‌پوش حضور دارند و تلاش می‌کنیم تا تیم را برای تور آسیایی و اقیانوسیه که ۲۸ خرداد در کشور چین برگزار می‌شود، به مرز آمادگی کامل برسانیم.

وی با اشاره به وضعیت رنکینگ تیم ملی گفت: در مسابقات ماه گذشته سانا، مقام دوم را کسب کردیم، اما به دلیل یک سال دوری از رقابت‌ها، رنکینگ ما از ۳ به ۱۲ تنزل یافته است که باید با کسب امتیازات لازم در تور چین، جایگاه خود را بازیابی کنیم.

سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما کسب آمادگی حداکثری برای درخشش در بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن است و تمرینات رامسر نقشی حیاتی در رسیدن به این آمادگی و ارتقای رتبه ایران در سطح بین‌المللی دارد.