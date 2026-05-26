در آستانه عید سعید قربان ۳۴ گروه ثابت و سیار بر ذبح شرعی دام نظارت دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر کل دامپزشکی هرمزگان در گفتگوی ویژه خبری گفت: در این روز ۷۴ دامپزشک و بازرش بهداشت گوشت و ۲۳ ناظر شرعی نیز در کشتارگاه‌ها حضور دارند.

مصطفی فخر آبادی پور افزود: در روز عید قربان ناظران از ساعت ۶ صبح بر ذبح شرعی دام در کشتارگاه‌های استان نظارت دارند.

وی گفت: بیش از ۸۰۰ بیماری قابل انتقال از دام به انسان و خطرناک وجوددارد که مهمترین آنها تب کریمه کنگو و تب مالت است و این بیماری‌ها لزوم نظارت بر ذبح دام را دوچندان می‌کند.

بیشتر بخوانید: هشدار مرکز بهداشت هرمزگان درباره ذبح غیربهداشتی دام در عید قربان

مدیر کل دامپزشکی هرمزگان افزود: در کشتارگاه‌های استان با حضور افرادی که آموزش‌های لازم را دیده‌اند و از لوازم حفاظتی فردی استفاده میکنند از انتقال بیماری جلوگیری می‌شود.

فخر آبادی پور به شهروندان توصیه کرد: حتماً دام را از کشتارگاه‌ها خریداری کنند و ذبح دام در منازل و اماکن عمومی خودداری کنند.

وی افزود: پس از ذبح دام برای جلوگیری احتمالی از بیماری گوشت قرمز باید ۲۴ تا ۴۸ ساعت در یخچال نگهداری شود.