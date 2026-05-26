مدیر کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری از اخذ سند مالکیت تالاب بینالمللی گندمان بنام سازمان حفاظت محیطزیست چهارمحال و بختیاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محسن کریمی گفت: تالاب بین المللی گندمان از نظر اکولوژیک یکی از حساسترین و ارزشمندترین نقاط زیستمحیطی استان است.
وی افزود: ثبت و اخذ سند این تالاب نه تنها به مدیریت بهتر منابع آب و خاک کمک میکند، بلکه بستری شفاف برای اجرای برنامههای حفاظتی و توسعه پایدار در مجاورت این تالابها فراهم میآورد.
تالاب گندمان در شهرستان بروجن و فاصله ۶۰ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.