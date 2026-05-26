

به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد درخواست مجوز برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین‌المللی کالا و تجارت اوراسیا چین ارومچی در تیرماه سال ۱۴۰۵ در یکصد و هشتاد و سومین جلسه کارگروه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی رویداد‌های تجاری در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ مطرح و به استنـاد تصمیمات متخذه درکارگروه با برگزاری پاویون مزبور توسط دفتر شرق آسیا و اقیانوسیه با همکاری مرکز تجاری ایران در هانگژو موافقت شد.

مجری موظف است، اقدامات لازم برای اعزام نماینده سازمان برای نظارت برحسن اجرای پاویون را مطابق مصوبات کارگروه به عمل آورد.