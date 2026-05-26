رئیس جمهور، ضمن قدردانی از مجاهدتها، رشادتها و دستاورد نیروهای مسلح در جنگ تحمیلی سوم، بر ضرورت تقویت معیشت و تأمین مسکن کارکنان نیروهای مسلح، رسیدگی ویژه به خانواده معظم شهدا و همچنین بهروزرسانی فناوریهای نوین نظامی و امنیتی و زیرساختهای دفاعی کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان در نشستی با جمعی از فرماندهان و مدیران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ضمن قدردانی از مجاهدتها، رشادتها و دستاورد نیروهای مسلح در جنگ تحمیلی سوم، از نقشآفرینی آنان در ارتقای بازدارندگی و اقتدار دفاعی کشور، تجلیل و تأکید کرد: دشمن هرگز تصور نمیکرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از چنین توان آفندی، ظرفیت عملیاتی و آمادگی راهبردی برخوردار باشند و بیتردید بخشی از غافلگیری دشمن، حاصل سالها تلاش مستمر، برنامهریزی دقیق و حرکت رو به جلوی متخصصان و فرماندهان کشور در مسیر توسعه و بهروزرسانی توان دفاعی و تجهیزات راهبردی بوده است.
رئیس جمهور در ادامه، حمایت همهجانبه از نیروهای مسلح، بهویژه در حوزه معیشت، رفاه و تأمین مسکن کارکنان را از مهمترین اولویتها و رویکردهای دولت در عرصه دفاعی برشمرد و اظهار داشت: این موضوع پیش از آغاز جنگ نیز در دستور کار دولت قرار داشته و منابع و ساز و کارهای لازم برای آن پیشبینی شده است.
آقای پزشکیان با تأکید بر جایگاه نیروی انسانی در اقتدار دفاعی کشور، تصریح کرد: پیش از تجهیزها، موشکها و سامانههای نظامی، این انسانها هستند که موضوع اصلی قدرت دفاعی کشور را تشکیل میدهند و اگر نیروی انسانی از آرامش، امنیت معیشتی و پشتیبانی لازم برخوردار نباشد، ابزارهای دفاعی نیز کارآمدی لازم را نخواهند داشت.
رئیس جمهور با توجه به کارهای انجامشده برای هماهنگی میان تعاونیهای مسکن نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن، گفت: با وجود تأکیدهای مکرر و پیگیریهای صورتگرفته، روند تأمین مسکن کارکنان نیروهای مسلح همچنان نیازمند اهتمام جدیتر، سرعت در اجرا و دستیابی به نتیجههای ملموستر است.
آقای پزشکیان، همچنین با تأکید بر ضرورت رسیدگی ویژه به خانواده معظم شهدا اظهار داشت: مسائل و دغدغه خانوادههای شهدا باید بهصورت مستمر، هدفمند و ویژه، پیگیری شود تا آنان اطمینان داشته باشند که نظام و حاکمیت پشتیبان واقعی آنان است و حداقل، دغدغه معیشتی نداشته باشند.
رئیس جمهور گفت: باید از همه ظرفیتهای وزارت دفاع و دستگاههای مربوطه برای حمایت از خانواده ایثارگران و آسیبدیدگان جنگ استفاده شود و دولت نیز آمادگی کامل دارد با هماهنگی وزارت دفاع، روند حمایت و رسیدگی به آنان را تقویت کند.
آقای پزشکیان تصریح کرد: حاکمیت موظف است، نسبت به کسانی که برای کشور، انقلاب و امنیت ملی جانفشانی کردهاند، مسئولانه عمل کند تا همه بدانند اگر روزی برای این سرزمین، ایثار و فداکاری کردند، خانواده آنان بدون پشتیبانی و حمایت رها نخواهد شد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، وحدت و انسجام داخلی را مهمترین مؤلفه اقتدار ملی و ادامه برتری در میدان نبرد دانست و گفت: اگر انسجام داخلی حفظ شود، در عرصه تقابل و نبرد نیز دست برتر را خواهیم داشت، اما لازمه تحقق این موضوع، توجه واقعی به مطالبههای مردم و تقویت سرمایه اجتماعی است. مردم باید احساس کنند که در تصمیمگیریها دیده میشوند و نظام، مسائل زندگی آنان را درک میکند.
آقای پزشکیان با تأکید بر ضرورت مردممحوری در حکمرانی، اظهار داشت: هر تصمیمی که برای کشور گرفته میشود، باید مبتنی بر وضع واقعی جامعه و در نظر گرفتن وضع معیشتی و روانی مردم باشد. اگر جبهه داخلی تضعیف شود و به مردم در سیاستگذاریها توجه نشود، تحقق هدفهای ملی در دوران جنگی نیز با سختی روبرو خواهد شد؛ چون این مردم هستند که ستون اصلی پایداری کشور را تشکیل میدهند.
رئیس جمهور با توجه به اهمیت بازسازی سرمایه اجتماعی و تقویت همبستگی ملی، تصریح کرد: وحدت و انسجام داخلی، مهمتر از هر موضوع دیگری است که باید بر روی آن کار شود و معنای وحدت نیز فقط در شعار خلاصه نمیشود، بلکه نیازمند تحمل دیدگاههای مختلف، شنیدن صدای جامعه، در نظر گرفتن مطالبه قشرها و تلاش برای بازگرداندن مردم به وضع عادی زندگی، کسب و کار و معیشت با عزت است.
آقای پزشکیان با توجه به نشستهای مداوم اقتصادی دولت، گفت: موضوع اصلی تصمیمگیریهای دولت، توجه به مردم و کاهش فشارهای معیشتی است. اولویت ما مردم هستند. مسائل اقتصادی کشور که پیش از جنگ نیز وجود داشت، در دوره پس از جنگ تشدید شده است و دولت باید با تمرکز بیشتر برای حل این مسائل اقدام کند.
رئیس جمهور در ادامه، جلب مشارکت عمومی را مهمترین عنصر پایداری و تابآوری کشور دانست و اظهار داشت: تجربه دفاع مقدس نشان داد که مردم با حضور، ایثار و همراهی خود، کشور را اداره کردند و امروز نیز عبور از دوران پیچیده اقتصادی و امنیتی، نیازمند همان روحیه جهادی، همبستگی و مشارکت مردمی است.
آقای پزشکیان با توجه به سیاست دولت در تقویت حکمرانی محلی و مشارکتمحوری، تصریح کرد: تلاش کردهایم با رویکرد محلهمحوری و مسجدمحوری، مردم را به متن فرایند مدیریت کشور و حل مسائل بازگردانیم و زمینه مشارکت مستقیم آنان در تصمیمسازیها و رفع مسائل را فراهم کنیم. باید روحیه همدلی، همراهی و انسجام دوران دفاع مقدس، بار دیگر در جامعه احیا شود.
رئیس جمهور با توجه ضرورت آمادگی اجتماعی و فرهنگی کشور برای مواجهه با وضع پیش رو، گفت: باید فرهنگ صبر، همبستگی و مسئولیتپذیری اجتماعی در جامعه، تقویت و آموزههای دینی و فرهنگی در حوزه تابآوری اجتماعی به بخشی از باور عمومی تبدیل شود.
آقای پزشکیان، همچنین با هشدار درباره تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف و چنددستگی در داخل کشور، اظهار داشت: یکی از اصلیترین هدفهای دشمن، ایجاد شکاف میان مسئولان و تضعیف انسجام مدیریتی کشور است و دولت تلاش دارد از هرگونه دوقطبیسازی و انتقال پیام اختلاف و تقابل جلوگیری کند.
رئیس جمهور تأکید کرد: دولت نشان داده است که رویکرد جناحی ندارد و هر فرد توانمند، متخصص و دلسوزی که بتواند در حل مسائل کشور کمک کند، باید وارد میدان شود؛ چون تنها با همدلی و همکاری ملی میتوان بر چالشها غلبه کرد.
آقای پزشکیان در ادامه با توجه به مسائل منطقهای، تصریح کرد: کشورهای منطقه، امروز به این جمعبندی رسیدهاند که حضور نظامی آمریکا نهتنها موجب امنیت پایدار آنان نشده، بلکه اتکا به آمریکا برای تأمین امنیت، یک تصور غیر واقعبینانه و ناکارآمد بوده است.
رئیس جمهور، همچنین از نیروهای مسلح به علت پایبندی به مأموریتهای حرفهای و پرهیز از ورود به مسائل سیاسی و جناحی قدردانی کرد و گفت: این رویکرد حرفهای، مسئولانه و مبتنی بر مصالح ملی، سرمایهای ارزشمند برای کشور و نظام بهشمار میرود.
آقای پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت بهروزرسانی و بازطراحی ساختارهای دفاعی و امنیتی کشور متناسب با تحولهای فناوری تأکید کرد و گفت: دشمن به فناوریها و ابزارهای نوین دست یافته است و نیروهای مسلح ما نیز باید با نگاه آیندهپژوهانه، برنامهریزی دقیق و بهرهگیری گستردهتر از ظرفیت دانشگاهها، مرکزهای علمی و شرکتهای دانشبنیان، در مسیر دستیابی به لبه فناوری و ارتقای توان دفاعی حرکت کنند.
رئیس جمهور با توجه به دستاوردهای صنعت دفاعی کشور، تصریح کرد: کارهای ارزشمند و پیشرفتهای بزرگی در عرصه صنعت دفاعی، انجام و حاصل شده، اما اقتضای شرایط این است که حرکت رو به جلو با قدرت و شتاب بیشتری ادامه یابد.
آقای پزشکیان، همچنین بر ضرورت تمرکززدایی از تأسیسات دفاعی، تقویت استحکامها و بازطراحی زیرساختهای فنی و مهندسی تأکید کرد و آن را بخشی از الزامهای ارتقای تابآوری دفاعی کشور دانست.
رئیس جمهور در ادامه، صرفهجویی در مصرف انرژی را یکی از مهمترین مؤلفههای افزایش تابآوری ملی عنوان کرد و با توجه به ظرفیتهای وزارت دفاع در این عرصه، گفت: مجموعههای نظامی و دفاعی نیز میتوانند در اصلاح الگوی مصرف انرژی، توسعه زیرساختهای کممصرف و بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر، نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
آقای پزشکیان اظهار داشت: استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در ساختمانها و تأسیسات، کاهش مصرف انرژی در تجهیزات و اصلاح رفتار مصرفی میتواند منابع بیشتری را برای بخش تولید و صنعت آزاد کند و زمینهساز حل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور شود.
رئیس جمهور تأکید کرد: بسیاری از راهکارهای صرفهجویی در مصرف انرژی، نیازمند سرمایهگذاری نیست و بخش بزرگی از آن با اصلاح فرهنگ مصرف، تغییر رفتارهای روزمره و ارتقای مدیریت در خانواده و دستگاههای اجرایی، محقق میشود.
آقای پزشکیان در پایان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده، وزیر شهید دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، او را مدیری صمیمی، همراه و همدل، توصیف کرد و گفت: شهادت ایشان برای دولت، ضایعهای بزرگ و برای خود او افتخاری ماندگار است.
رئیس جمهور، همچنین با گرامیداشت یاد رهبر شهید، فرماندهان و شخصیتهای برجستهای که در جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسیدند، تأکید کرد: شهادت این عزیزان برای کشور جبرانناپذیر است و امیدواریم خداوند متعال، مسیر خدمت، عزت و شهادت را نصیب همه خادمان این سرزمین قرار دهد و ملت ایران را همچنان سربلند، مقتدر و سرافراز نگاه دارد.