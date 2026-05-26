مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: تا پایان هفته جوی نسبتا پایدار همراه با غبار صبحگاهی و افزایش دما در استان پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار کرد: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا اواخر وقت امروز استان را تحت تاثیر عبور ریز موجی نشان میدهد که سبب ابرناکی در اغلب نقاط استان و احتمال بارش خفیف و رعدوبرق در ارتفاعات استان خواهد شد.
وی افزود: سپس تا پایان هفته جوی نسبتا پایدار بر استان حاکم خواهد بود که پدیده غالب این ایام غبار صبحگاهی و روند افزایش دما است.
سبزه زاری شمال خلیج فارس را تا اواسط وقت امروز مواج پیش بینی کرد و بیان داشت: در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۴۲.۵ و دزپارت (دهدز) با دمای ۲۰.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۳۸.۴ و کمینه دمای ۲۴.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.