رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: کار‌های مقدماتی برگزاری مرحله نهایی نخستین رویداد ملی «رویش» در حال برنامه‌ریزی است و تاریخ برپایی آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام و‌المسلمین سیدناصرالدین نوری‌زاده گفت: رویداد ملی رویش در امتداد مسابقات قرائت تقلیدی که این مرکز دو دوره آن را ویژه نوجوانان قاری، برگزار کرده بود براساس توصیه و رهنمود‌های ثمربخش رهبر شهید انقلاب اسلامی؛ حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای با سبک و سیاقی متفاوت شکل گرفت.

وی ادامه داد: پس از اعلام فراخوان این رویداد، بیش از دو هزار نوجوان پسر زیر ۱۸ سال در آن شرکت کردند که در مراحل گوناگونی، سال گذشته فایل قرائت‌های ارسالی آنها مورد رصد و پایش قرار گرفت که تا پیش از رسیدن به مرحله نهایی، این تعداد به ۶۰۰ قاری تقلیل یافت و در حال حاضر که در آستانه برگزاری مرحله نهایی آن هستیم، حدود ۵۰ قاری منتخب به این مرحله راه پیدا کرده‌اند.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه کار‌های مقدماتی برگزاری مرحله نهایی این رویداد در حال برنامه‌ریزی است، تصریح کرد: تاریخ برپایی آن متعاقباً اعلام خواهد شد و با توجه به وقفه‌ای که پیش آمد، تمام تلاش خود را خواهیم کرد که مرحله نهایی با بهترین کیفیت برگزار شود.