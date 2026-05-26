به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شهروندانی که در صدد تهیه دام زنده هستند، می‌توانند با مراجعه به ۷ جایگاه عرضه سازمان میادین میوه و تره بار، دام زنده را با کیلویی ۷۴۰ هزار تومان تهیه کنند.



جایگاه‌های عرضه دام زنده نیز به شرح زیر اعلام شده است :



منطقه یک: بزرگراه امام علی، بعد از پل صدر، ورودی خیابان گلچین جنوبی،

منطقه ۴: حکیمیه، خیابان تابا جنب کارخانه آزمایش

منطقه ۷: ضلع جنوبی پارکینگ مصلی (چهل سرا)

منطقه ۱۵: بزرگراه امام رضا بعد از گردنه تنباکویی، نرسیده به بازار گل امام رضا (ع)

منطقه ۱۸: آزادگان، پایین‌تر از احمدآباد مستوفی، جنب پارک آزادشهر

منطقه ۱۹: تقاطع خیابان ارسطو و بخشنده

منطقه ۲۲: سوله پارکینگ شماره ۳ آبشار تهران