به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو از گشایش نمایشگاه تخصصی صنایع دستی و غذا‌های سنتی این شهرستان به مناسبت هفته جهانی موزه و میراث فرهنگی و سالروز آزادسازی خرمشهر خبر داد.

ابوالفضل برغمدی در تشریح جزئیات این رویداد فرهنگی و اقتصادی اظهار داشت: این نمایشگاه با حضور ۳۰ غرفه فعال و با همکاری انجمن زنان کارآفرین ماکو در پارک امام این شهر برپا شده است و با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و گردشگری منطقه و همچنین حمایت از تولیدات خانگی و توانمندسازی بانوان کارآفرین برگزار می‌شود.

وی افزود: در این نمایشگاه، بازدیدکنندگان می‌توانند از نزدیک با هنر و سلیقه بانوان خلاق ماکویی آشنا شوند و محصولات متنوعی از جمله صنایع دستی اصیل محلی، انواع غذا‌های سنتی و بومی و حتی منوی ویژه کودک و نوجوان را مشاهده و خریداری نمایند.

برغمدی با تأکید بر نقش زنان در توسعه اقتصادی و فرهنگی جامعه افزود: حضور پررنگ بانوان در این رویداد، نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل زنان منطقه آزاد ماکو در عرصه کارآفرینی و کسب‌وکار‌های خانگی است و این نمایشگاه فرصتی مناسب برای شبکه‌سازی و فروش مستقیم محصولات این قشر پویا ایجاد کرده است.