پخش زنده
امروز: -
شبکههای سیما همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان و آغاز دهه ولایت و امامت، ویژهبرنامههای مختلفی را پخش میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پخش نماز عید سعید قربان، ارتباط با حرم امام رضا (ع) و حرم حضرت معصومه (س)، مولودیخوانی و نماهنگ، بخشی از تدابیر پیش بینی شده در شبکههای تلویزیونی است.
شبکه یک دعای عرفه را از صحرای عرفات، امروز ساعت ۱۶، به صورت زنده پخش میکند.
در روز عید سعید قربان (چهارشنبه، ۶ خرداد)، برنامههای «صبح بخیر ایران» و «سیمای خانواده» با رویکردِ جشن و شادمانی، ویژهبرنامههایی را به مناسبت این عید بزرگ پخش می کنند. پخشِ زنده نماز عید قربان نیز ساعت ۸ صبحِ روز چهارشنبه از شبکه یک پخش می شود.
همچنین، برنامه «سنگر» که به معرفی فعالیتهای مساجد کشور میپردازد، چهارشنبه ساعت ۱۹:۱۵، ویژهبرنامه خود را به صورت زنده روانه آنتن خواهد کرد.
شبکه دو سیما آیین پرفیض قرائت دعای عرفه را بهصورت زنده از جوار بارگاه ملکوتی حضرت علیبنموسیالرضا (علیهالسلام) برای مخاطبان خود پخش میکند. این برنامه معنوی که امروز ساعت ۱۶ روی آنتن میرود، فرصتی مغتنم برای همراهی با خیل عظیم مشتاقان درگاه الهی فراهم میآورد.
همچنین برنامه «صبحانه ایرانی» در روز عید قربان از ساعت ۰۹:۰۰ و «عصر خانواده» از ساعت ۱۸:۰۰ به همین مناسبت پخش می شود.
گروه معارف شبکه سه دعای عرفه را مانند هرساله با صدای مداح و ذاکر اهل بیت میثم مطیعی به صورت زنده پخش میکند این برنامه معارفی از میدان ونک به صورت مستقیم حوالی ساعت ۱۸:۰۰ پوشش داده میشود.
همچنین در این میان ارتباط مستقیمی با برنامه «در آستان خورشید» در کربلای معلی برقرار میشود.
چهارشنبه ۶ خرداد مصادف با عید بزرگ قربان علاوه بر برنامههای روزانه شبکه که به صورت مناسبتی پخش خواهد شد برنامه «محفل» ساعت ۱۷:۳۰ پخش میشود.
شبکه چهار در روز عید قربان بعد از اذان ظهر یک سخنرانی از امام خمینی در مورد عید قربان پخش میکند. روز پنجشنبه ساعت ۲۰:۳۰ فیلم سینمایی «سفر بزرگ» و مستند «قطرهای از بیکران حج» و «سوره» نیز به این مناسبت از شبکه چهار پخش میشوند.
فصل هشتم برنامه «کودک شو» به تهیه کنندگی هاشم میرزاخانی، کارگردانی ابوذر حیدری و با اجرای الیکا عبدالرزاقی از شب عید قربان، امروز ساعت ۲۰، از شبکه نسیم پخش می شود، فصلی که با طراحی دکور جدید و فضایی متفاوت، تجربهای تازه از یک مسابقه خانوادگی را برای مخاطبان رقم خواهد زد.
همچنین برنامه «نسیم آوا» نیز به این مناسبت از شبکه نسیم پخش میشود.
شبکه آموزش نیز با پخش وله، نماهنگ و سخنان رهبری در مورد روز عرفه و عید قربان با مخاطبان خود همراه است.
شبکه قرآن امروز ساعت ۱۵:۳۰ با پخش مراسم زنده قرائت دعای عرفه از آستان مبارک حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) رقم خواهد خورد.
برای روشن ماندن چراغ دانش دین در خانههای مخاطبان، برنامه «یاد خدا» هر شب ساعت ۱۸:۳۵ با حضور اساتید و کارشناسانِ برجسته حوزه و دانشگاه، به تبیین معارف دینی میپردازد.
در ادامه، هر شب از ساعت ۲۰:۰۰، برنامه «شبستان» از حرم مطهر حضرت معصومه (س) روی آنتن میرود، محفلی پربار با حضور عالمان، اساتید حوزه و بزرگان دینی و فرهنگی که با تولید بخش های متنوع، مهمان خانهها میشود.
در میانه این شبهای نورانی، امروز ساعت ۲۰:۳۵ نیز با پخش دعای توسل، در پناه اهلبیت (ع) قرار میگیریم.
برای آن که مشتاقان، از حال و هوای زائران مکه و مدینه بی نصیب نباشند، برنامه «دیدار دوست» هر روز ساعت ۱۴:۴۵، نگاهی دارد به قلب سرزمین وحی و فضای حج تمتع، و در نهایت، بیانات رهبر شهید به مناسبت عید سعید قربان در سال ۱۳۹۹ روز چهارشنبه (۶ خرداد) بر روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما میرود.
مستند «خانه منوچهر» با روایتی از زندگی و سالها فعالیت هنری زنده یاد منوچهر نوذری، امروز ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش میشود. همچنین مستندهای «دل، خانه آشپز» امروز ساعت ۱۸:۰۰ و «عمری که نکوست» نیز چهارشنبه ۶ خرداد ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه مستند پخش میشوند.
مسابقه «کتاب شیرین» در ۱۰ قسمت در ایام دهه ولایت و امامات ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه کودک پخش میشود. این برنامه در مورد کتاب و کتابخوانی است که بین ۲ شرکت کننده برگزار میشود، و در این ایام به موضوع دهه ولایت و امامت با سوالات و معرفی کتاب اشاره میکند.
برنامه عروسکی «پویانو» نیز به صورت میان برنامههایی از شبکه کودک پخش میشود.
همچنین برنامه زنده «اشارت» به تهیه کنندگی محمد درویشی و اجرای علی انوری و محمد میرزازاده، در این ایام ساعت ۲۲ به روی آنتن شبکه امید میرود. در این برنامه تلاش شده است با دعوت از کارشناسان حوزههای مختلف از قبیل آموزشی، تربیتی، نظامی، معارفی و الهیاتی به سوالات و نیازهای نوجوان در آن زمینه پاسخ داده شود.
فیلمهای «سفر بزرگ» و «ابراهیم خلیل الله»؛ سه شنبه ۵ خرداد به مناسبت عید سعید قربان از شبکه نمایش سیما پخش میشوند.
همچنین فیلم تلویزیونی «از کوچههای باران» نیز چهارشنبه ۶ خرداد ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش میشود.
برنامه «حال خوب» شبکه سلامت در ایام دهه ولایت و امامت، هر شب ساعت ۲۱:۰۰ منعطف با این ایام پخش می شود.
در این ایام گروه «کودک و خانواده» شبکه تهران سیما جنگ شبانه و شاد «طهرانشاط» را در ۱۰ قسمت با حضور مردم پخش می کند.
این گروه همچنین برنامه «به خانه برمیگردیم» را در ۵ قسمت با دعوت از مهمانان مرتبط، پخش پلیبک، پلاتوی مجری و ولههای مناسبتی به این ایام اختصاص داده است.
«بچهها بیایید تماشا» دیگر برنامه این گروه است که در ۳ قسمت، با پلاتوی مجری و موسیقیهای شاد به این مناسبت میپردازد.
گروه «تهران و شهروندی» نیز با رویکرد امیدبخش عبور مردم از بحرانهای اقتصادی، ۳ قسمت از برنامه «تهران ۲۰» را به کمکهای مردمی در سراسر کشور و گفتوگو با مهمانان اختصاص داده است.
این گروه همچنین در برنامه «گزارش ۵ در شهر» در ۴ قسمت، با گزارشهای مردمی و پوشش مراسم و رویدادهای دهه ولایت و امامت، به حمایت و انعکاس فعالیتهای مردمی و جهادی، تقویت تصویر جامعهای فعال و نقش حضور مردم در وحدت و انسجام ملی میپردازد.
در گروه «معارف»، برنامه «تا نیایش» با ۱۰ قسمت، با پلاتوی مجری، وله، موسیقی و تصاویر متناسب و بحث کارشناسی به موضوعات ولایت فقیه، نقش مردم در وحدت ملی، پیوند عدالت علوی با شفافیت و تبیین جایگاه رهبری در مقابله با جنگ شناختی میپردازد.
گروه «اجتماعی» شبکه تهران نیز برنامه صبحگاهی «سلام تهران» را در ۸ قسمت، با بخش های شاد، گروه سرود و حضور هنرمندان و مهمانان مرتبط با این ایام پخش میکند. همچنین این گروه ویژهبرنامه «شب فیروزهای» را در ۱۰ قسمت، به صورت جنگ شبانه شاد برای مخاطبان پخش می کند.