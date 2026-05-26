استقرار ۳۴ جایگاه ثابت و موقت عرضه بهداشتی دام در البرز
مدیرکل دامپزشکی استان البرز از استقرار ۲۴ جایگاه ثابت و ۱۰ جایگاه موقت عرضه بهداشتی دام در این استان همزمان با عید قربان خبر داد.
علیرضا جمالی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
گفت: در زمینه هماهنگی عرضه و ذبح بهداشتی دام در این استان گفت: سلامت و توجه به جایگاه این مهم باید به عنوان یکی از دغدغههای مسئولان همیشه مورد توجه باشد، با توجه به اهمیت موضوع همزمان با عید قربان ۳۴ جایگاه ثابت و موقت عرضه بهداشتی دام در این استان راهاندازی میشود.
مدیرکل دامپزشکی استان با بیان اینکه این جایگاهها توسط دامپزشکی در نظر گرفته شده است، گفت: هماهنگیهای لازم برای عرضه و ذبح بهداشتی دام در عید قربان در البرز در نظر گرفته شده است. با توجه به تقاضای مردم مبنی بر قربانی کردن در ایام عید قربان، لزوم نظارتهای بهداشتی دامپزشکی بیش از پیش مورد نیاز است و دامپزشکی هر ساله با آغاز این ایام برنامههای خاصی را در نظر دارد.
او با بیان تأکید بر اینکه شهروندان در روز عید سعید قربان تنها از مراکز راهاندازی شده دام خود را تهیه کنند افزود: تمامی دامها در این مراکز تحت نظارت دامپزشکی بوده و ذبح بهداشتی و شرعی میشوند.در این جایگاهها تمامی ضوابط بهداشتی دامپزشکی رعایت میشود.
جمالی تجهیز و اعزام اکیپهای بازرسی را نیز از دیگر اقدامات دامپزشکی در این ایام عنوان کرد و گفت: در این راستا اکیپهای بازرسی و همچنین ناظران شرعی به این جایگاهها در روز عید سعید قربان اعزام میشوند.
او تاکید کرد: با توجه به گرمای هوا و احتمال وجود بیماریهای مشترک انسان و دام مانند تب کریمه کنگو مردم حتماً دام ذبح شده را ۲۴ ساعت در یخچال نگهداری و سپس استفاده نمایند و در مراحل مختلف ذبح و خرد کردن گوشت حتماً از دستکش استفاده نمایند.