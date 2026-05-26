همزمان با آغاز فصل برداشت گل گاوزبان در دهستان جنت‌رودبار رامسر، کارگاه آموزشی با هدف ارتقای دانش فنی بهره‌برداران و توسعه کشت این گیاه کم‌آب‌بر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامسر با اشاره به آغاز فصل برداشت گل گاوزبان در قطب تولید این محصول، گفت: همزمان با شروع چیدن گل‌ها، کارگاه آموزشی توسعه کشت و مدیریت مزرعه با حضور بهره‌برداران در روستای «دره‌دم» دهستان جنت‌رودبار برگزار شد.

ابوالحسنی افزود: گل گاوزبان یکی از گیاهان دارویی ارزشمند، اقتصادی و کم‌آب‌بر شهرستان رامسر است که به‌صورت دیم کشت می‌شود و نقش کلیدی و مهمی در تامین معیشت پایدار کشاورزان کوهستان‌های منطقه ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه شهرستان رامسر ظرفیت‌های بی‌نظیری در تولید گیاهان دارویی دارد، ادامه داد: در حال حاضر سطح زیرکشت گل گاوزبان در این شهرستان ۸۰ هکتار است و حدود ۶۰۰ کشاورز به‌صورت مستقیم در این حوزه اشتغال دارند.

مدیر جهاد کشاورزی رامسر تصریح کرد: تداوم آموزش‌های ترویجی و انتقال یافته‌های فنی به بهره‌برداران، اصلی‌ترین راهکار برای ارتقای کیفیت محصول و افزایش بهره‌وری در واحد سطح است که در دستور کار جدی کارشناسان این مدیریت قرار دارد.

در این کارگاه ترویجی، مدرس دوره به تشریح آخرین نکات فنی درباره مدیریت مزرعه و بهبود عملکرد پرداخت و کشاورزان با اصول صحیح کشت، داشت و برداشت علمی برای کاهش ضایعات و افزایش ماندگاری محصول آشنا شدند.